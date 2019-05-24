Sinan Özcerit: Üniversiteden arkadaşları ve akrabası ile görüştüğü için kardeşim gözaltında

KHK ile görevinden alındıktan sonra cezaevinde kanser hastalığına yakalanıp hayatını kaybeden Doçent Doktor Ahmet Turan Özcerit'in bu kez 19 yaşındaki kızı Senanur Özçelik bazı üniversite arkadaşları ve bir akrabası ile görüşmesi sebebi ile gözaltına alındı.Gazetecilik öğrencisi Senanur, üç gündür gözaltında tutulurken bugün hakim karşısına çıktı.