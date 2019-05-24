Son Dakika Haberleri: Sinan Özcerit: Üniversiteden arkadaşları ve akrabası ile görüştüğü için kardeşim gözaltında

Sinan Özcerit: Üniversiteden arkadaşları ve akrabası ile görüştüğü için kardeşim gözaltında

5 saat önce

KHK ile görevinden alındıktan sonra cezaevinde kansere yakalanıp hayatını kaybeden Doçent Doktor Ahmet Turan Özcerit'in bu kez 19 yaşındaki kızı Senanur Özçelik gözaltına alındı

Sinan Özcerit: Üniversiteden arkadaşları ve akrabası ile görüştüğü için kardeşim gözaltında, System.String[]
KHK ile görevinden alındıktan sonra cezaevinde kanser hastalığına yakalanıp hayatını kaybeden Doçent Doktor Ahmet Turan Özcerit'in bu kez 19 yaşındaki kızı Senanur Özçelik bazı üniversite arkadaşları ve bir akrabası ile görüşmesi sebebi ile gözaltına alındı.

Gazetecilik öğrencisi Senanur, üç gündür gözaltında tutulurken bugün hakim karşısına çıktı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:38 
Ahmet Turan, Dünya
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