Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı - Son Dakika

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı

17.10.2020 13:27
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı, System.String[]

Ünlü şarkıcı Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal'ın bağırsak rahatsızlığı olan 8 aylık bebekleri bugün 7. kez ameliyata girdi. Ameliyat öncesi duygusal anlar yaşayan Özen, sevenlerinden dua istedi.

Sanatçı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünya evine girdi. Çiftin 8 ay önce Neva ve Sanberk adını verdikleri ikizleri dünyaya geldi. Çiftin mutlulukları kızlarının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü.

"ÖNCE ALLAH'A SONRA DOKTORLARA EMANET ETTİK"

56 yaşındaki ünlü şarkıcı Sinan Özen'n 8 aylık bebeğini Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bu sabah 7. kez ameliyata alındı. Bebeklerini ameliyathaneye uğrarken duygu dolu anlar yaşayan acılı aile, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak dua istedi. Videoda Sinan Özen, kızını ameliyata uğurlarken "Bebeğim, kızım iyi olacaksın. Korkma kızım, sen çok güçlüsün" derken anne ise gözyaşlarına hakim olamadı. Şarkıcı yaptığı paylaşımda "Neva'mızı önce Allah'a, sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik" ifadelerini kullandı.

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALAMADI

Özen'in paylaşımına kısa sürede binlerce destek mesajı gelirken ünlü isimler de sessiz kalamadı. Bir çocuk annesi Almeda Abazi, "Allah yardımcınız olsun. Şifa versin inşallah küçük meleğe. Sizi çok iyi anlıyorum. Rabbin size bağışlasın. Dualarımız sizinle" derken Sevim Emre de "Rabbim acil şifalar versin. Çok geçmiş olsun" dedi.

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı

Sinan Özen, Kartal, Neva, dua, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı - Son Dakika Magazin

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