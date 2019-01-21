Sinan Selen Resmen Göreve Başladı
33 dakika önce
ALMANYA'da ilk kez göçmen kökenli biri, ülkenin iç istihbarat biriminde iki numaraya yükselerek önemli bir pozisyona gelmiş oldu.
ALMANYA'da ilk kez göçmen kökenli biri, ülkenin iç istihbarat biriminde iki numaraya yükselerek önemli bir pozisyona gelmiş oldu. Selen'in İstanbul
doğumlu ve Köln Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun olduğu belirtildi. 2000-2006 yılları arasında Federal Suç Dairesinde çeşitli görevlerde bulunan Selen, 2006'da İçişleri Bakanlığına geçerek terörle mücadele dairesinde yabancı terörizm ve yabancı aşırılıklar kısmında çalıştı. 2009-2012 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü
Suç ile Mücadele Daire Başkan Vekili olan Selen, 2016'da özel sektöre geçerek turizm operatörü TUI'nın tüm dünyadaki güvenlik altyapısını kurdu.
Sinan Selen, tekrar istihbarat teşkilatına bu sefer Başkan Yardımcısı olarak döndü ve görevine resmen başladı. İçişleri Bakanı
Horst Seehofer de teşkilatın Köln'deki merkezini ziyaret ederek, yeni atanan yönetime başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:50
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