Antalya'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) tamamlandı. Sinan Ulutürk, WAKO Avrupa şampiyonu oldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 26 ülkeden yaklaşık 2300 sporcunun katıldığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) sona erdi. Sinan Ulutürk, 3 turda rakiplerini nakavt ile mağlup ederek finale yükseldi. 2 Türk sporcunun yarıştığı finalde Sinan Ulutürk, rakibi Semih Uslu'yu nakavt ederek 86 kiloda K1 branşında WAKO Avrupa Şampiyonu oldu. Kupasını almaya Türk Bayrağı ile çıkan başarılı sporcu, şampiyonada İstiklal Marşı'nı dinletti.