Sinan Uzun artık gollerini Nevşehir Belediyespor için atacak

Nevşehir Belediyespor, forvet hattı için TFF 2. Lig ekiplerinden Ergene Velimeşe forması giyen Sinan Uzun ile anlaşma sağladı. Daha önce kariyerinde 3 şampiyonluk kupası bulunan 29 yaşındaki forvet oyuncusu ligin ikinci devresinde gollerini Nevşehir Belediyespor için atacak.



TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, forvet hattını Sinan Uzun ile güçlendirdi. Kırmızı beyazlı ekip, ligin ilk devresinde Ergene Velimeşe forması giyen oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



İmza töreninin ardından yeni takımıyla çalışmalarına başlayan Sinan Uzun, son olarak Kırşehirspor forması altında şampiyonluk sevinci yaşadığını belirterek Nevşehir'e yeni bir şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi. Taraftarların da desteği ile ligin ikinci devresinde iyi bir çıkış yakalayarak 2. Lig kapısını aralamak istediklerini vurgulayan Uzun, "Bana güvenen ve bu formayı giymemi sağlayan yöneticilerime ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın da desteği ile atacağım gollerle birlikte bu camiaya şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyorum." diye konuştu.



Futbola Balıkesirspor alt yapısında başlayan Sinan Uzun, kariyerinde daha önce Aydınspor, Bergama Belediye, BB Erzurumspor, Menemen Belediye, Pazarspor ve Kırşehir Belediye gibi kulüplerin formasını giydi. - NEVŞEHİR