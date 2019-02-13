Sinan Vardar Tff Başkanlığı'na Aday
7 saat önce
Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, TFF Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı.
Beşiktaş
Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar
, TFF
Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. Vardar, önümüzdeki günlerde adaylık başvurusunu gerçekleştirecek. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun mayıs ayında yapılması planlanan kongresi öncesinde Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, başkanlığa adaylığını koyacağını açıkladı. Yıldırım Demirören
'in İddaa ihalesini kazanması halinde görevden ayrılma ihtimalinin de konuşulması üzerine açıklamada bulunan Sinan Vardar, "Sosyal medyada insanların bu konuda yoğun bir talebi var. Halkın talebi karşısında kayıtsız kalamam. Mayıs ayında yapılacak olan kongreye adaylığımı koyacağım. Ancak bu arada eğer Yıldırım Demirören, İddaa ihalesini alması sonucunda görevi bırakırsa, yine adaylığımı koyacağım" ifadelerini kullandı.
(Bozhan Memiş/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:36 Kaynak: İHA
Sinan Vardar, TFF Başkanlığına Adaylığını Açıkladı!
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