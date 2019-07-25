Son Dakika Haberleri: Sinan Yılmaz'a ne oldu?
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Sinan Yılmaz'a ne oldu?

15 dakika önce

POLİSİN tüm aramalarına rağmen ulaşamadığı Sinan Yılmaz'ın kendisine zarar vermesinden de endişe ediliyor.

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POLİSİN tüm aramalarına rağmen ulaşamadığı Sinan Yılmaz'ın kendisine zarar vermesinden de endişe ediliyor. Wiesbaden Polisi 1.80 boyunda ve kısa siyah saçlı ve hafif sakalı olan Sinan Yılmaz'ı görenlerin ya da yerini bilenlerin en yakın polis karakoluna bilgi vermesini istedi. En son üzerinde tişört ve koyu yeşil bir pantolonu bulunan Yılmaz hakkında bilgisi olanların 0611 3450 numaralı telefonu arayarak polise bilgi vermesi de istendi.
Sinan Yılmaz, Wiesbaden, Polis, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:07 
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