Sinanoğlu Caddesi Asfaltı Yenileniyor
1 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sinanoğlu Caddesi'nin asfaltını yeniliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Sinanoğlu Caddesi'nin asfaltını yeniliyor.
Büyükşehir Belediyesi UKOME Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sinanoğlu Caddesi'nin Çınarlı Caddesi ile İsmet Gökşen Caddesi arasında kalan kısmı Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın asfalt çalışmaları nedeniyle 9 Ocak Çarşamba
gününden (yarın) itibaren araç trafiğine kapanıyor.
Çalışma sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için ulaşım Sinanoğlu Caddesi'nin çalışma yapılmayan aksında geliş-gidiş olarak sağlanacak. Ayrıca şehir merkezinden Güzeloba istikametine gidecek vatandaşlar İsmet Gökşen Caddesi - Metin Kasapoğlu Caddesi alternatif güzergah olarak da kullanılabilecek. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:52 Kaynak: İHA
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