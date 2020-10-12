Sinanpaşa'da hükümet konağına HES koduyla girilecek - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hükümet konağına girişlerde "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfssıhha Kurulu kararı gereğince 12 Ekim'den itibaren ilçemiz hükümet konağına girişlerde HES kodu istenecektir. HES kodu olmayan vatandaşlarımızın hükümet konağına girişlerine izin verilmeyecektir." ifadesi yer aldı.