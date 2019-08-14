Sinanpaşa ilçesi Kırka kasabasında çıkan yangın korkuttu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Kırka kasabasnda çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Kırka kasabasnda çıkan yangın vatandaşları korkuttu.



Edinilen bilgiye göre yangın Kırka kasabasında saat 16.00 sıralarında Cevat B. ait evde çıktı. Yangında ölü ya da yaralı olmazken evin önündeki araba kullanılmaz hale geldi. Yangını söndürmeye çok sayıda itfaiye aracı gelirken ambulans da çağrıldı. Söndürme çalışmasında bulunan birçok kişi dumandan etkilenirken ambulansta tedavi altına alındı. Söndürme çalışmalarına orman işletme müdürlüğüne ait arazözler ve çevreden itfaiye ekipleri de katıldı.



Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba boğuldu

Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar

Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü

Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu