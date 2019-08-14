Son Dakika Haberleri: Sinanpaşa ilçesi Kırka kasabasında çıkan yangın korkuttu
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Sinanpaşa ilçesi Kırka kasabasında çıkan yangın korkuttu

45 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Kırka kasabasnda çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Sinanpaşa ilçesi Kırka kasabasında çıkan yangın korkuttu, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Kırka kasabasnda çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın Kırka kasabasında saat 16.00 sıralarında Cevat B. ait evde çıktı. Yangında ölü ya da yaralı olmazken evin önündeki araba kullanılmaz hale geldi. Yangını söndürmeye çok sayıda itfaiye aracı gelirken ambulans da çağrıldı. Söndürme çalışmasında bulunan birçok kişi dumandan etkilenirken ambulansta tedavi altına alındı. Söndürme çalışmalarına orman işletme müdürlüğüne ait arazözler ve çevreden itfaiye ekipleri de katıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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