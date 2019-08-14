Sinanpaşa ilçesi Kırka kasabasında çıkan yangın korkuttu
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Kırka kasabasnda çıkan yangın vatandaşları korkuttu.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Kırka kasabasnda çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre yangın Kırka kasabasında saat 16.00 sıralarında Cevat B. ait evde çıktı. Yangında ölü ya da yaralı olmazken evin önündeki araba kullanılmaz hale geldi. Yangını söndürmeye çok sayıda itfaiye aracı gelirken ambulans da çağrıldı. Söndürme çalışmasında bulunan birçok kişi dumandan etkilenirken ambulansta tedavi altına alındı. Söndürme çalışmalarına orman işletme müdürlüğüne ait arazözler ve çevreden itfaiye ekipleri de katıldı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR
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