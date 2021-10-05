Sinarit avına çıkan amatör balıkçı büyük şaşkınlık yaşadı! Ağına takılan dev camgöz köpek balığı tedirgin etti - Son Dakika

Çanakkale'de sinarit avına çıkan amatör balıkçı, eşine az rastlanan bir olayla karşılaştı. Oltasına vuran ağır balığı çekmekte zorlanan balıkçı, misinesinin ucundakinin büyük bir köpek balığı olduğunu görünce kısa süreli şok yaşadı.

HAYVANIN GÜÇLÜ OLDUĞUNU ANLADI

6 metrelik teknesiyle sinarit avına çıkan amatör balıkçı Hasan Karakaş geçtiğimiz pazar günü boğaza açıldı. Oltasının ucuna kalamar bağlayarak boğazın serin sularına bırakan Karakaş, bir müddet bekledikten sonra güçlü bir hayvanın oltasına asıldığını fark etti.

O ANLARI TELEFONUNA KAYDETTİ

Güçlükle oltasını çeken Karakaş, oltasına vuranın camgöz cinsi köpek balığı olduğunu gördü. 2,5 metrelik camgöz cinsi köpek balığını gören çevredeki diğer amatör balıkçılar o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Karakaş, köpek balığını tutmak yerine oltanın ucunu keserek denize bıraktı.