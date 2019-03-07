Şinasi Gürkan'ın Amcası Mehmet Gürkan "Bir Kurşunda Kendi Kafasına Sıksaydı"

Esenyurt'ta Şinasi Gürkan tarafından öldürülen 4 kişinin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Esenyurt'ta Şinasi Gürkan tarafından öldürülen 4 kişinin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumundan alındı. Gürkan'ın amcası Mehmet Gürkan, "Keşke o yavrularını vurduğu zaman bir kurşunda kendi kafasına sıksaydı, ben bu kadar üzülmezdim" dedi.



İstanbul'da bir süre önce cezaevinde çıkan Şinasi Gürkan, dün gece 3 farkı adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 5 kişiyi öldürmüştü. Cenazelerden 4'ü Adli Tıp Kurumundan yapılan otopsilerin ardından ailelerine teslim edildi. Göksel Gürkan, Gökmen Gürkan, Erdal Tiz, Mühendis Gürkan cenazeleri alan aile bazıları sinir krizi geçirdi. Şinasi Gürkan'ın amcası hiçbir zaman onu sevmediğini ifade ederek, kendisini öldürseydi bu kadar üzülmeyeceğini ifade etti.



"Bir kurşunda kendi kafasına sıksaydı ben bu kadar üzülmezdim"



Şinasi Gürkan'ın amcası Emirhan Gürkan, "Hem karşı taraf bizim tarafa hem evladını vurdu 2 tane genç yavrularını vurdu. Gece ben haberi aldığım zaman 4 kişi daha hedefinde vardı. Ben izin vermedim dışarıya çıkmasınlar diye haber verdim. Ben öz amcasıyım yıllardır tembihledim adam ol insan ol diye. Cezaevine girdiğinde hiçbir zaman onu görmeye gitmedim. Onu hiç sevmedim. Keşke o yavrularını vurduğu zaman bir kurşunda kendi kafasına sıksaydı. Ben bu kadar üzülmezdim. 2 aileyi de perişan etti onlarda bizim ailemiz. Eşinden boşanmıştı. Karşı tarafın ailesi kendini bilen bir aileydi. O aileyi kendi öz ailemden daha fazla severdim. Allah bize bu acıyı verdi başka kimseye vermesin. Çocuklardan biri askerden izine gelmiş diğer çocuk okuyormuş. Kızı gece Kars'dan beni arayıp olayı haber verdi. Dedi ki babam amcamı vurmuş haberin var mı dedi yok dedim o an kalktım karakola gittim gerçeği öğrendim" ifadelerin kullandı. - İSTANBUL

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