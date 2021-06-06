SINAV ARASI ÖĞLE MENÜSÜ KEK İLE SU - Son Dakika

ANTALYA'da Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilere, okul yönetimi tarafından ikinci oturum öncesinde kek ve su ikram edildi.

LGS birinci ve ikinci oturumu, tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da yapıldı. Saat 09.30'da başlayan oturumlara Antalya merkez ve ilçelerde toplam 30 okulda 2 bin 314 öğrenci katıldı. İkinci oturum saat 11.30'da başlarken, Ayten Çağıran Ortaokulu'nda sınava giren çocuklara Okul Aile Birliği tarafından hazırlanan kek ve su ikram edildi. Öğrenciler, ikinci oturum öncesinde bahçede ikramları yerken, anne ve babalar da dışarıda dua etti.

Okul müdürü elinde mikrofonla bahçede sınava girecek öğrencilere sık sık sosyal mesafe uyarısı yaptı. Aynı okulda sınava giren Kağan Karabaş, hedefinin Kabataş Erkek Lisesi olduğunu belirterek, "Denemelerde matematikte ful çektim. 90 soruda 87.33 nete kadar çıktım. Sınavlara girecek arkadaşlara tavsiyem stres yapmasınlar. Soruları gördükten sonra stres zaten kalmıyor. Özellikle Matematik sorularında süreyi iyi kullansınlar. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.

LGS'ye giren öğrencilere birinci oturumda 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise 40 soru soruldu ve 80 dakika sürdü.