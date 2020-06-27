Sınav bitti sosyal mesafe hiçe sayıldı - Son Dakika

Sınav bitti sosyal mesafe hiçe sayıldı
- Sınav bitti sosyal mesafe hiçe sayıldı Korona virüs önlemleri altında gerçekleştirilen YKS, TYT oturumun ilk bölümü sona erdi.
- Sınav bitti sosyal mesafe hiçe sayıldı
BURSA - Korona virüs önlemleri altında gerçekleştirilen YKS, TYT oturumun ilk bölümü sona erdi. 10.15 başlayan sınav 13.00 itibariyle biterken bütün uyarılara rağmen veliler yine okul önlerine akın ettiler. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı sınav sonrası hiçte hoş olmayan görüntüler yaşandı.
Milyonlarca öğrenci hayalini kurdukları üniversiteye kazanabilmek için YSK ve TYT sınavında ter döktü. Sınavın başlamasıyla birlikte veliler öğrencileri dışarıda sosyal mesafeye kurallarına uyarak beklemeye başladı. Ancak sınavın bitmesiyle veliler her şeyi unuttu. Okullarda çıkan çocuklarını görmek için kapıların önüne akın ettiler. Sosyal mesafenin İnegöl'de hiçe sayıldığı o anlar kameraya böyle takıldı. binlerce kişinin aynı anda okullardan çıkması nedeniyle beklemedik bir kalabalık yaşandı. Polis ekiplerinin tüm ikaz ve uyarılarına rağmen kimse kulak asmadı. Sınav sonrası bazı öğrencilerin sınavın verdiği heyecanla maskelerini takmadığı görüldü. Görevli polis memurları gençleri uyararak maskelerini takmalarını sağladı. Kısacası ine göl sınav sonrası resmen mesafe konusunda sınıfta kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:35 Kaynak: İHA
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