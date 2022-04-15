Sınav dönemine dekan ve ile profesörün kavgası damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Sınav dönemine dekan ve ile profesörün kavgası damga vurdu

15.04.2022 13:44
Sınav dönemine dekan ve ile profesörün kavgası damga vurdu

Prof. Dr. Kürşad Karacabey, sınav sırasında tuvalete gitmek için yerine kısa süreli bakması için yüksek lisans öğrencisini bıraktı. Bu duruma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçülü tepki gösterdi. Karacabey, Cumhuriyet Savcılığına şikayet dilekçesi vererek, dekan Ölçülü'nün sınav sırasında öğrencilerin gözü önünde kendisini azarlayıp, üzerine yürüdüğünü, odasını basarak saldırılarını sürdürdüğünü, öldürmeye teşebbüs ettiğini belirtti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçülü'nün vize sınavı sırasında tuvalet ihtiyacı için sınav salonundan ayrıldığı ve yerine bir Yüksek Lisans öğrencisi bıraktığı için kendisine saldırıp, hakaret ettiğini söyleyen Prof. Dr. Kürşad Karacabey, Cumhuriyet Savcılığı'na can güvenliğinin olmadığını belirten dilekçe verdi.

"TUTMASALAR DEKAN BENİ ÖLDÜREBİLİRDİ"

Karacabey dilekçesinde, odasındaki saldırıları görüntü ve ses kaydı ile belgelemek istemesi üzerine dekan Ölçülü'nün masanın üzerinde duran imitasyon kılıcı alarak kendisine saldırdığını öne sürdü. Karacabey, "O anda yanında olan yardımcısı ile yakın arkadaşı tutmasalar Dekan beni öldürebilirdi" dedi. Dekanın kendisini "Odama gel lan" diyerek odasına çağırdığını, gitmeyince de kendi odasını bastığını söyleyen Karacabey, o anları savcılık dilekçesinde;"

Odasına gelmeyeceğimi söyleyince sinir krizi geçirerek odamı bastı. Görüntü ve ses kaydı aldığımı söyledim, daha da saldırganlaştı.

Odam da masamın üzerinde bulunan Japonya'dan hediye gelmiş süs amaçlı kılıcı alarak başıma vurmak istedi. Öldürmeye teşebbüs ederek bana saldırdı.

Yanında bulunan Dekan Yardımcısı Çağatay Dereceli ve okula yeni alınan kendisinin yakın arkadaşı olan kişi kendisini zorla durdurdu. Onlardan bana vurmak için beni tutmalarını istedi. Bu ifadeler ses kayıtlarında mevcut. Defalarca beni öldüreceğini söyledi. Tehdit ve hakaretlerde bulundu. Üniversitemin kurumsal yapısı benim için her zaman öncellik taşıyor. Bu olayın duyulmasını istemezdim. Ancak şahsıma yönelik idari davranış dışında yapılan bu saldırıdan dolayı can güvenliğim söz konusu olduğu için Cumhuriyet Başsavcılığı'na zorunlu olarak şikayette bulundum." dedi.

YORUMLAR
500
Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen vatandaş bıçaklandı Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen vatandaş bıçaklandı Son dakika... Pendik'te caddede silahlı kavga; 2 yaralı Son dakika... Pendik'te caddede silahlı kavga; 2 yaralı

Aydın Menderes, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınav dönemine dekan ve ile profesörün kavgası damga vurdu - Son Dakika


Son Dakika
13:57 Futbol dünyasının yıldız ismi nazara geldi! Pedri sezonun kalan bölümünde oynayamayacak
13:50 HDP'den yasa teklifi: Emekli ikramiyeleri 5.000 TL'ye çıkarılsın
13:47 Camianın gönlündeki isim belli! Galatasaray'ın eski başkanları, bir adayı destekliyor!
13:44 Sınav dönemine dekan ve ile profesörün kavgası damga vurdu
13:35 Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oldu!
13:32 Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak" iddialarına yanıt verdi
13:23 Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
13:21 Motorine yeni bir zam! Fiyat 22 lirayı aşacak
13:13 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 14:02:31. #1.12#
SON DAKİKA: Sınav dönemine dekan ve ile profesörün kavgası damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement