Sınav dönemine dekan ve ile profesörün kavgası damga vurdu - Son Dakika

Sözcü'de yer alan habere göre, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçülü'nün vize sınavı sırasında tuvalet ihtiyacı için sınav salonundan ayrıldığı ve yerine bir Yüksek Lisans öğrencisi bıraktığı için kendisine saldırıp, hakaret ettiğini söyleyen Prof. Dr. Kürşad Karacabey, Cumhuriyet Savcılığı'na can güvenliğinin olmadığını belirten dilekçe verdi.

"TUTMASALAR DEKAN BENİ ÖLDÜREBİLİRDİ"

Karacabey dilekçesinde, odasındaki saldırıları görüntü ve ses kaydı ile belgelemek istemesi üzerine dekan Ölçülü'nün masanın üzerinde duran imitasyon kılıcı alarak kendisine saldırdığını öne sürdü. Karacabey, "O anda yanında olan yardımcısı ile yakın arkadaşı tutmasalar Dekan beni öldürebilirdi" dedi. Dekanın kendisini "Odama gel lan" diyerek odasına çağırdığını, gitmeyince de kendi odasını bastığını söyleyen Karacabey, o anları savcılık dilekçesinde;"

Odasına gelmeyeceğimi söyleyince sinir krizi geçirerek odamı bastı. Görüntü ve ses kaydı aldığımı söyledim, daha da saldırganlaştı.

Odam da masamın üzerinde bulunan Japonya'dan hediye gelmiş süs amaçlı kılıcı alarak başıma vurmak istedi. Öldürmeye teşebbüs ederek bana saldırdı.

Yanında bulunan Dekan Yardımcısı Çağatay Dereceli ve okula yeni alınan kendisinin yakın arkadaşı olan kişi kendisini zorla durdurdu. Onlardan bana vurmak için beni tutmalarını istedi. Bu ifadeler ses kayıtlarında mevcut. Defalarca beni öldüreceğini söyledi. Tehdit ve hakaretlerde bulundu. Üniversitemin kurumsal yapısı benim için her zaman öncellik taşıyor. Bu olayın duyulmasını istemezdim. Ancak şahsıma yönelik idari davranış dışında yapılan bu saldırıdan dolayı can güvenliğim söz konusu olduğu için Cumhuriyet Başsavcılığı'na zorunlu olarak şikayette bulundum." dedi.