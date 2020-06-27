Sınav emanetçisi öğrencileri stresten kurtarıyor - Son Dakika

Sınav emanetçisi öğrencileri stresten kurtarıyor

ANTALYA'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapıldığı bir okulun girişine tezgah kurarak su, simit, çay satan Fatma Yıldız, öğrencilerin yanında getirdiği telefon, anahtar, çanta, güneş gözlüğünü 4 liraya emanet alarak, ailesinin ekonomisine katkı sağlıyor.

ANTALYA'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapıldığı bir okulun girişine tezgah kurarak su, simit, çay satan Fatma Yıldız, öğrencilerin yanında getirdiği telefon, anahtar, çanta, güneş gözlüğünü 4 liraya emanet alarak, ailesinin ekonomisine katkı sağlıyor.

Antalya'da oturan iki çocuk annesi Fatma Yıldız, Muratpaşa ilçesindeki bir okulun önünde su, simit, meşrubat, çay satarak hem sınava giren öğrencilerin hem de dışarıda çocuklarını bekleyen velilerin ihtiyaçlarını karşılamak için tezgah kurdu. Tezgahında satış yapan Yıldız, öğrencilerin getirdiği telefon, gözlük, saat, anahtar ve çantayı emanet verme isteğini reddetmedi. Öğrencilerin eşyalarını 4 liraya emanet alan Yıldız, telefon, cüzdan, anahtar gibi sınav salonuna alınması yasak olan eşyaları üzerine isimlerini yazıp bantlayarak emanet aldı. Öğrencilere de eşyalarını kimlik göstererek almaları gerektiği uyarısı yaptı.Sınava girmeden yanındaki eşyaları emanete bırakan Hakan Bozkurt, "Sınavın yapıldığı okula gelebilmek için bazı eşyalarımızı yanımızda getirmemiz gerekiyor. Sonra onları nereye bırakacağımızın stresi oluyor. Emanetçi olması onlara güvenmemiz bizi rahatlatıyor. Bize yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

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Fatma Yıldız, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:39 Kaynak: DHA

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