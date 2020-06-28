Sınav esnasında kitapçığın fotoğraflarını çekmişti, Batman'da gözaltına alındı - Son Dakika

Sınav esnasında kitapçığın fotoğraflarını çekmişti, Batman'da gözaltına alındı

YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan ve kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen şahıs, Batman'da gözaltına alındı.

YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan ve kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen şahıs, Batman'da gözaltına alındı.


Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, 27 Haziran 2020 tarihinde 2020 YKS 1. oturum Temel Yeterlik Testi (TYT) sınavında kitapçığın bazı sayfalarının görüntülerinin sosyal medyaya yansıması olayı ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizde yapılan 2020 YKS 1. oturum TYT sınavına giren B.Y. isimli adayın sınav sorularının fotoğrafını çekmek suretiyle kopya girişiminde bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs göz altına alınmış, sınav sırasında kullandığı cep telefonuna el konularak incelemeye alınmıştır. Şahsın sorgusu, yapılan tespitler ve dijital materyalin ön tetkikinde, kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir. İhmali olduğu düşünülen görevliler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi. - BATMAN

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Batman Valiliği, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sınav esnasında kitapçığın fotoğraflarını çekmişti, Batman'da gözaltına alındı - Son Dakika
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