Sınav Haftasında Örnek Uygulama

Küthaya'nın Emet ilçesi Meslek Yüksekokulunda final sınavları öncesi öğrencilere çorba ve çay ikramı yapıldı.

Küthaya'nın Emet ilçesi Meslek Yüksekokulunda final sınavları öncesi öğrencilere çorba ve çay ikramı yapıldı.



Yüksekokul akademik ve idari personelinin de katıldığı etkinlikte, soğuk ve karlı havalarda final sınavlarına gelen öğrenciler ikram edilen çorba ve çaya ilgi gösterdi.



Etkinlik sonrası konuşan DPÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Saylani yaptığı açıklamada, "Sınav haftasında öğrencilerimizin moral ve motivasyona ihtiyaçları var. Biz de bu amaçla böyle bir etkinlik gerçekleştirmeye karar verdik. Umut ediyorum bu ikram, sınava yetişmek için sabah kahvaltı yapma fırsatı bulamayan öğrencilerimizin sınav performanslarına katkı sağlayacaktır." dedi.



Yapılan uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, sınav haftasında böyle bir uygulamanın güzel bir uygulama olduğunu belirterek teşekkür ettiler.(YD-EFE) - KÜTAHYA

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