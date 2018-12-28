Son Dakika Haberleri: Sınav Haftasında Örnek Uygulama

Sınav Haftasında Örnek Uygulama

57 dakika önce

Küthaya'nın Emet ilçesi Meslek Yüksekokulunda final sınavları öncesi öğrencilere çorba ve çay ikramı yapıldı.

Sınav Haftasında Örnek Uygulama, System.String[]
Küthaya'nın Emet ilçesi Meslek Yüksekokulunda final sınavları öncesi öğrencilere çorba ve çay ikramı yapıldı.

Yüksekokul akademik ve idari personelinin de katıldığı etkinlikte, soğuk ve karlı havalarda final sınavlarına gelen öğrenciler ikram edilen çorba ve çaya ilgi gösterdi.

Etkinlik sonrası konuşan DPÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Saylani yaptığı açıklamada, "Sınav haftasında öğrencilerimizin moral ve motivasyona ihtiyaçları var. Biz de bu amaçla böyle bir etkinlik gerçekleştirmeye karar verdik. Umut ediyorum bu ikram, sınava yetişmek için sabah kahvaltı yapma fırsatı bulamayan öğrencilerimizin sınav performanslarına katkı sağlayacaktır." dedi.

Yapılan uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, sınav haftasında böyle bir uygulamanın güzel bir uygulama olduğunu belirterek teşekkür ettiler.(YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:26 Kaynak: İHA

Emet, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var Resmi Gazete'de Yayımlandı! Yeni Yılda Trafik Cezaları Artırılmayacak

Son Dakika! Pakistan Yüksek Mahkemesi, Ülkedeki FETÖ Okullarının Maarif Vakfı'na Devredilmesine Hükmetti Fatih Portakal, "Ceza Verdikçe İzlenirliğim Artıyor" Diyerek Meydan Okumuştu, Reyting Sonuçları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 11:23:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınav Haftasında Örnek Uygulama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]