Sınav heyecanı başladı - Son Dakika

YURT genelinde milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başladı. Antalya'da sabah saat 08.30'dan itibaren veliler ve sınava girecek öğrenciler okul önlerinde toplanmaya başladı.
Bugün 13.00'e kadar sürecek olan sınav için öğrenciler içeriye cep telefonu, çanta, bozuk para, kolye, küpe, pearsing, kalem gibi eşyalarla içeri giremiyor. Hatta su şişelerinin üzerindeki ambalajlar dahi çıkartılıyor. Okul bahçelerinde öğrenciler sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçiyor. Görevliler tarafından da sık sık uyarılan öğrenciler içeri girmeden dezenfektan kullanıyor. Ayrıca maske ve ıslak mendil dağıtımı da yapılıyor. Kız öğrenciler ve erkek öğrenciler ayrı ayrı sıraya geçirilerek, okul binasına girişte kimlik ve sınava giriş belgesi kontrolünden sonra kadın ve erkek polislerin üst arama el dedektörüyle kontrol edildikten sonra binaya alınıyor.