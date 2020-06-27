Sınav heyecanı başladı - Son Dakika

Sınav heyecanı başladı

YURT genelinde milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başladı.

YURT genelinde milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başladı. Antalya'da sabah saat 08.30'dan itibaren veliler ve sınava girecek öğrenciler okul önlerinde toplanmaya başladı.

Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Koronavirüs sebebiyle birçok önlem eşliğinde gerçekleşecek YKS sınavında ilk oturum bugün yapılacak. Ayrıca YKS sınavı boyunca tüm yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İlk oturum sınavı saat 10.15'te başlayacak sınav için koronavirüs önlemleri kapsamında velileri ve yakınlarıyla birlikte sınava gelen öğrenciler okulların bahçe kapısından alınırken, veliler ise dışarıda bekliyor.

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından okul bahçe kapısı girişlerinde öğrenci ve velilere su ve maske dağıtımı yapılıyor. Okul önlerinde özellikle velilerin sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği görülürken, sınav için okul bahçesinden içeri giren öğrenciler ise tek tek uyarılıyor. Öğrenciler içeri girerken, velileri ise demir parmaklıklı bahçe kapısında çocuklarını izliyor.

Bugün 13.00'e kadar sürecek olan sınav için öğrenciler içeriye cep telefonu, çanta, bozuk para, kolye, küpe, pearsing, kalem gibi eşyalarla içeri giremiyor. Hatta su şişelerinin üzerindeki ambalajlar dahi çıkartılıyor. Okul bahçelerinde öğrenciler sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçiyor. Görevliler tarafından da sık sık uyarılan öğrenciler içeri girmeden dezenfektan kullanıyor. Ayrıca maske ve ıslak mendil dağıtımı da yapılıyor. Kız öğrenciler ve erkek öğrenciler ayrı ayrı sıraya geçirilerek, okul binasına girişte kimlik ve sınava giriş belgesi kontrolünden sonra kadın ve erkek polislerin üst arama el dedektörüyle kontrol edildikten sonra binaya alınıyor.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sınav heyecanı başladı - Son Dakika

Son Dakika

17:36 Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim 16:51 1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:46 Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi 01:12 Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti 19:50 Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
17:32
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
16:51
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
16:49
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
16:39
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
16:34
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
16:09
Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı
16:03
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
15:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 18:00:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınav heyecanı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]