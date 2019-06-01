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Sınav heyecanını hastanede yaşadı

1 saat önce

Sivas'ta apandisit ameliyatı geçiren öğrenci, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava tedavi gördüğü hastanede girdi.

Sınav heyecanını hastanede yaşadı, System.String[]
Sivas'ta apandisit ameliyatı geçiren öğrenci, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava tedavi gördüğü hastanede girdi.
Gürün Suçatı Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Sefa Bozkaya, 1 hafta önce karın ağrısı şikayetiyle Gürün Devlet Hastanesine başvurdu. Apandisit teşhisi konulan Bozkaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Burada ameliyat edilen Bozkaya, Çocuk Cerrahisi Polikliniğinde tedavi altına alındı. Bozkaya, Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat ederek, LGS'ye girmek istediğini bildirdi.
Öğrencinin talebini değerlendiren Milli Eğitim Müdürlüğü, hastane ortamında sınav salonu oluşturulması durumunda sınavın yapılabileceğini beyan etti. Hastanedeki dersliğin sınav salonuna dönüştürülmesiyle Bozkaya, sınava girdi.
Bozkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanedeki sınav salonunda sınava girmenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Daha bir değişik, daha bir heyecanlı oldu." dedi.
Sınav gözetmeni Murat Öztekin de öğrencinin kendilerine müracaat ederek sınava girmek zorunda olduğunu beyan ettiğini aktardı.
Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirmesi üzerine öğrenciyi sınava aldıklarını dile getiren Öztekin, "Üniversite yönetimine, böyle bir imkan verdiği ve kolaylık sağladığı için teşekkür ediyoruz. Öğrencimize başarılar diliyoruz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:57 Kaynak: AA
Gürün, LGS, Sivas, Güncel
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