Kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan baba trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan baba trafik kazasında hayatını kaybetti

Kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan baba trafik kazasında hayatını kaybetti

18.06.2023 21:23

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan Zafer Kılıç'ın kullandığı araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada, baba Zafer Kılıç hayatını kaybederken, kızı Eslem Nur ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kızını sınava yetiştirmeye çalışan Zafer Kılıç'ın kullandığı cip, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada, sürücü Kılıç hayatını kaybederken, kızı Eslem Nur ağır yaralandı.

SINAVA GİDİYORLARDI

Sabah saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Yeniorman mevkinde kızı Eslem Nur Kılıç'ı, YKS ikinci oturumuna yetiştirmeye çalışan Zafer Kılıç idaresindeki cip, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp duvara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sınav için yola çıkan baba hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı

BABA YAŞAMINI YİTİRDİ, KIZI AĞIR YARALI

Kazada, Zafer Kılıç ve kızı Eslem Nur Kılıç ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ağır yaralı baba ve kızı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Baba Kılıç, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, kızının ise hayati tehlikesi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sınav için yola çıkan baba hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • mehmet aslan: bir sınav için acele edilir mi ya canınızdan değerli mi sınav allah allah Cevap Yaz 71 16 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Allah Rahmet eylesin. 67 1 Yayından Kaldır
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Sakarya'da kızını sınava yetiştirmek için hız yapan baba hayatını kaybetti Sakarya'da kızını sınava yetiştirmek için hız yapan baba hayatını kaybetti

Zafer Kılıç, Akyazı, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan baba trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan baba trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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