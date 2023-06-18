Kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan baba trafik kazasında hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kızını sınava yetiştirmeye çalışan Zafer Kılıç'ın kullandığı cip, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada, sürücü Kılıç hayatını kaybederken, kızı Eslem Nur ağır yaralandı.

SINAVA GİDİYORLARDI

Sabah saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Yeniorman mevkinde kızı Eslem Nur Kılıç'ı, YKS ikinci oturumuna yetiştirmeye çalışan Zafer Kılıç idaresindeki cip, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp duvara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABA YAŞAMINI YİTİRDİ, KIZI AĞIR YARALI

Kazada, Zafer Kılıç ve kızı Eslem Nur Kılıç ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ağır yaralı baba ve kızı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Baba Kılıç, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, kızının ise hayati tehlikesi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.