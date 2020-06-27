Sınav için yola çıkan kız kardeşler trafik kazasında yaralandı - Son Dakika

Vatandaşlar, çimenlerin üzerine yatırılarak ilk müdahaleleri yapılan yaralılara, güneşten etkilenmemeleri için evlerinden getirdikleri havlularla gölgelik yapmaya çalıştı.

Hurdaya dönen araçta sıkışan baba, anne, erkek kardeş ve Ayşe- Songül Bozdağ, vatandaşların ihbarıyla gelen CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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