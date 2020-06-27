Sınav için yola çıkan kız kardeşler trafik kazasında yaralandı (2) - Son Dakika

Sınav için yola çıkan kız kardeşler trafik kazasında yaralandı (2)
OKULA 200 METRE VARMIŞ Ayşe-Songül Bozdağ'ın babalarının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu yaralandıkları kazanın, sınava girecekleri Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 200 metre mesafede olduğu ortaya çıktı.
OKULA 200 METRE VARMIŞ
Ayşe-Songül Bozdağ'ın babalarının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu yaralandıkları kazanın, sınava girecekleri Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 200 metre mesafede olduğu ortaya çıktı.Hastanede tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:08 Kaynak: DHA
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