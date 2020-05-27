Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere uzman psikolog desteği - Son Dakika

YKS ve LGS sınavına girecek ve sınav kaygısı yaşayan öğrencilere uzman psikologlar tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.



Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü uzman psikologları lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere video konferans yoluyla sınav kaygısı hakkında bilgi verip, öğrenci ve velilerinden gelen soruları yanıtlıyor.



Ücretsiz destek hizmeti veriliyor



Sınav süreci, stres, zaman yönetimi ve kaygıları dönüştürme konuları hakkında bilgi veren uzman psikologlar 1 ay boyunca sınav kaygısı konusunda çocuklara ve ailelerine destek olacak. Ücretsiz olarak verilen danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler Büyükçekmece Belediyesi'nin telefonunu arayarak detaylı bilgi alabilir.



Katılım için kayıt yaptırmak şart



Sınava hazırlanan çocukların korona virüs salgını nedeniyle kaygı durumlarının arttığını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi'nde görev yapan uzman psikologlarımız sınava hazırlanan çocukların ve ailelerinin yanında. Sınava hazırlanan çocuklarımız, Zoom uygulaması üzerinden sınav tarihine kadar haftada 1 gün uzman psikologlarımızla canlı yayında buluşacak. Sınava girecek tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL