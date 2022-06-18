Ayşenur B. (18), YKS'ye girmek üzere sabah erken saatlerde Düzce Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesine geldi. Burada sınavın yapılacağı sınıfa çıkarken dengesini kaybeden Ayçenur B. merdivenlerden düştü. Kafasını beton zemine çarpan Ayşenur B.'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ardından Ayşenur B. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen talihsiz öğrencinin hastanede müşahede altında tutulacağı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sınav merkezinde merdivenlerden düşen öğrenci hastanelik oldu - Son Dakika

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