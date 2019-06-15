Sınav öncesi emniyetten önemli uyarı
1 saat önce
Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da yapılması planlanan sınav öncesi İl Emniyet Müdürlüğünce sürücülere korna uyarısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ
'da yapılması planlanan sınav öncesi İl Emniyet Müdürlüğünce sürücülere korna uyarısı yapıldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Sevgili Sürücüler; kornalarımızı bu kez de gençlerimizin geleceği için susturalım. 15 Haziran saat 10.00-13.00 ve 16 Haziran saat 10.00-18.00 arasında lütfen gereksiz korna çalmayalım. YKS'ye girecek öğrencilerimize destek olalım" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ
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