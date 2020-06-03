Sınav öncesi koronavirüs travmasına karşı velilere öneriler - Son Dakika

Sınav öncesi koronavirüs travmasına karşı velilere öneriler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tarihi yaklaştıkça öğrencilerin yanı sıra velilerde de stres yarattığını söyleyen Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, "Velilerin tek odağı sınav başarısı olmasın" dedi.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı tarihi yaklaştıkça öğrencilerin yanı sıra velilerde de stres yarattığını söyleyen Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, "Velilerin tek odağı sınav başarısı olmasın" dedi. Umuç, velilere tavsiyelerde bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler kadar ebeveynleri de büyük oranda etkilemiş durumda. Sınav yaklaştıkça ebeveynlerin de stresi arttı.  İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danışman Sevgi Umuç "Bu süreçte ebeveynlerin sınavı nasıl algıladıkları, çocukların da nasıl algıladığıyla paraleldir. Ailelerin endişeli olması çocukların da stresini arttırır" ifadelerini kullandı. Umuç, koronavirüs travmasının, YKS 2020 sınavına girecek öğrenciler üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerini azaltmak için ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

SÜRECİ İYİ YÖNETMEYE ODAKLANIN

Veliler için tavsiyelerde bulunan Umuç, "Ebeveyn olarak bu süreci en iyi nasıl yönetebilirsiniz ona odaklanmalısınız. Çocuğunuzun neler hissettiğini, endişelerinin neler olduğunu çok iyi anlamalısınız. Ailesi tarafından anlaşılmak, onların rahatlaması için en büyük ihtiyaçtır. Amacınız çocuğunuzun kaygısını tamamıyla yok etmek değil, belli bir düzeyde tutmaktır" dedi.

"FARKLI DAVRANIŞLARI ANLAYIŞLI KARŞILAYIN"

"Ergenlik döneminde, gençler aileleriyle zaman geçirmektense akranlarıyla zaman geçirmekten daha çok hoşlanırlar" diyen Umuç, şunları söyledi:

"Evde aileyle sıkça zaman geçirmenin onlar için oldukça zorlayıcı olabileceğini düşünün. Çocuğunuzun sergilediği her farklı davranışı, size yönelik değişken tutumlarını anlayışla karşılayın. Tek odağınız sınav başarısı olmasın, başarısızlık durumunda da onları seveceğinizi, her koşulda yanlarında olacağınızı söyleyin. Zor şartlarda sınava hazırlandıklarını kabul edin, bu sebeple sonuçtan bağımsız çabasını takdir edin."

KIYASTAN KAÇININ

Öğrencilere geçmiş dönemlerde  kaygılı hissettiği durumlardaki başarılarını hatırlatmanın önemini vurgulayan Umuç, "En önemlisi çocuğunuzu başka öğrencilerle kıyaslamadan kaçının. Her insan biriciktir, kişilik örüntüsü, olaylar karşısında gösterdiği tepki farklıdır, stresle baş etme kabiliyetleri ayrı ayrıdır" dedi.

ÇOCUKLARINIZA REHBER OLABİLİRSİNİZ

Umuç, "Evde sürekli aynı ortamda ders çalışmak, sıcak havaların da artmasıyla zor olabilmektedir. Onlara çalışmama durumlarında anlayış gösterin, kendileri için yapabileceğiniz bir şey olup olmadığını sorun. Çocuklarınıza rehber olabilirsiniz, evde çalışma durumunuz varsa onlar ders çalışırken ortak alanlarda kendilerine eşlik edebilir, yanlarında kitap okuyabilir veya herhangi bir şeyle düzenli uğraşabilirsiniz. Aşırı kontrolcü, baskıcı bir ebeveyn tutumunuz varsa şu süreçte özellikle kontrol altına almaya çalışın. Eleştiriye ekstra duyarlı halde olabilirler. Tüm bu tutum ve davranışlarınıza rağmen çocuğunuzun kaygıları kontrol edilebilir seviyede değilse bir ruh sağlığı uzmanından destek alabilirsiniz" şeklinde konuştu.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Danışman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 04:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sınav öncesi koronavirüs travmasına karşı velilere öneriler - Son Dakika

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