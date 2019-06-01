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Sınav öncesi moral iftarı

55 dakika önce

Muş Malazgirt Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu, 8. sınıf öğrencileri için LGS öncesi moral iftarı düzenledi.

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Muş Malazgirt Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu, 8. sınıf öğrencileri için LGS öncesi moral iftarı düzenledi.

Hayırsever aileler tarafından verilen iftar yemeğine Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Kültür Müdürü ve Okul Aile Birliği Başkanı Sevil Yaman Acaroğlu, öğrenci velileri, 8.sınıf öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencilerine moral iftarı veren hayırsever ailelere teşekkür etti. Müdür Kaya, "1 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liseye Giriş Sınavı'na (LGS) girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu akşam burada okulumuzdaki öğrenci velilerinden birkaç hayırsever aile öğrencilerimiz için bu moral yemeğini düzenlemişler. Ben şahsım ve tüm 8.sınıf öğrencilerimiz adına bu hayırsever ailelere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Kültür Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu ise, "Bir yıldır kendilerini sınava hazırlayan öğretmenleriyle birlikte güzel bir akşam geçiren öğrencilerimize başarılar diyorum.

Bu güzel ve anlamlı geceye sponsor olan hayırsever ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz hep birlikte oruçlarını açtılar. Müzik eşliğinde halaylar çekerek moral buldular. 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liseye Giriş Sınavı'na girecek tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:24 Kaynak: İHA
LGS, Muş, Fatih, Güncel
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