Sınav öncesi okullar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Sınav öncesi okullar dezenfekte ediliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hafta sonu yapılacak olan KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavı öncesi kent genelindeki tüm okullar dezenfekte ediliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kent genelinde toplu taşıma araçlarında, duraklarda, kamu kurum ve kuruluşlar, vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlarda, meydanlarda ve bir çok noktada dezenfekte çalışmaları yürütürken hafta sonu 6 Eylül'de yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesi tüm okulların giriş kapısından, kapı kollarına, merdivenlerden korkuluklara, masa ve sıralara kadar öğrencilerin temas edebileceği her alan titizlikle dezenfekte ediliyor.

Okullarda hijyen ve dezenfektan çalışmaları tamamlanan okul yöneticileri, "Sınava giren adaylar için sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınavlarına girmeleri bizleri çok mutlu etti. Bizlere ve adaylara bu imkanları sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.