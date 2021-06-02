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Sınav öncesinde beslenme neden önemli? - Son Dakika

Sınav öncesinde beslenme neden önemli?

02.06.2021 16:58
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Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkcü, 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde beslenmeye ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Zihni stresten korumak için kuru baklagil, kırmızı et, ay çekirdeği

B grubu vitaminlerinin zihnimizi strese, yorgunluğa, paniğe karşı koruduğunu kaydeden Özden Örkcü, "B vitamini yetersizliğinde konsantrasyon düşüklüğü, unutkanlık ve öğrenme zorluğu zekâ ve hafıza performanslarının zayıflaması gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Kuru baklagiller, kırmızı et, ay çekirdeği, balık, yoğurt, süt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler, tavuk eti, yerfıstığı, muz, kavun, brokoli, ıspanak, domates, yumurta, kavun ve enginar B grubu vitaminlerinden zengindir. B vitamininin sinir sisteminden beyin fonksiyonlarına kadar güçlü iletişim kurmayı ve bilinç yanında hafızayı da güçlendirdiği bilinmektedir." dedi.

Beyin sağlığı için yeşil yapraklı sebzeler tüketilmeli

Folik asitin beyin gelişimi için önemine işaret eden Özden Örkcü, "Beyin gelişimi ve zekâ üzerine olan etkileri daha anne karnından itibaren takip edilmektedir. Folik asit yetersizliği zekâ geriliğine sebep olabilmektedir. Bir nevi beynin gıdası diyebiliriz. Özellikle yeşil yapraklı sebze ve meyve, pirinç tüketerek folik asit ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliriz." diye konuştu.

Omega 3, hafızayı güçlendiriyor

Omega 3 yani yağ asitleri içerisinde DHA ve EPA denilen bileşenlerin bulunduğunu kaydeden Özden Örkcü, "Bu bileşenler, beyin fonksiyonlarını düzenlemede, zekâ gelişimini ve hafızayı güçlendirmede etkin rol üstlenir. Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre 6 ay boyunca düzenli Omega 3 tüketen çocukların diğerlerine göre hafıza testlerinde daha iyi sonuç aldıklarını göstermiştir. Omega 3 yağ asitlerinden zengin sardalye, ton balığı, somon balığı, koyu yeşil yapraklı sebzeler, keten tohumu gibi besinlerde daha çok bulunmaktadır." dedi.

Protein mutlaka tüketilmeli!

Özden Örkcü, diğer tavsiyelerini de şöyle sıraladı:

"Yeterli miktarda protein tüketilmesi uyku halinin azalmasını ve enerjinin tamamen kullanılmasını sağlar. Balık, et, yumurta, fındık, fıstık ve ceviz kaliteli protein kaynaklarıdır ve içerdikleri yağ asitleri de beyin damarlarının beslenmesi açısında oldukça önemlidir. Ders çalışırken; şeker ve şekerli yiyecekler, cipsler, kuruyemişler, gazlı içecekler, bisküviler krakerler.. gibi besinler yerine süt, yoğurt, sütlü tatlılar, ekmek arası peynir, taze sıkılmış meyve suları, taze meyve ve sebzeler ile kuru meyveler tercih edilmelidir."

Gaz yapıcı ve lifli besinlere dikkat!

Sınavdan bir gün önce kuru baklagiller gibi gaz yapıcı besinlerin, lif ve yağ içeriği yüksek yiyeceklerin tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini belirten Özden Örkcü, "Sınav anında adrenalinin seviyesinin yükselmesiyle birlikte sindirim sistemimiz daha fazla çalışmaya başlar ve sınav anında acaba tuvalet ihtiyacım olur mu kaygısını yaşamamamıza neden olur. Vücudun alışık olmadığı hiçbir besin sınav öncesinde tüketilmemelidir. Sınav sırasında mide ve sindirim sistemi sorunları yaşanma riskini artırabilir." uyarısında bulundu.

Sınav sabahı mutlaka kahvaltı edilmeli

Sınav sabahı mutlaka kahvaltı edilmesi gerektiğini belirten Özden Örkcü, "Sadece kahvaltıda ağır yiyecekler tüketmeyin. Düzenli kahvaltı yapma alışkanlığı kazanılmalı ve sınav günü mutlaka kahvaltı edilmelidir. Gece boyu açlıktan sonra vücudumuz ve beynimiz güne başlamak için acil olarak enerjiye gereksinim duyduğundan, kahvaltı yapılmadığı takdirde; dikkat daha çabuk dağılır, baş ağrısı ve yorgunluk oluşur." diye konuştu.

Sağlıklı bir kahvaltı nasıl olmalı?

Özden Örkcü, yeterli enerji ve besin öğelerini sağlayan bir sabah kahvaltısında; süt, taze sıkılmış meyve suyu yanında peynir, yumurta olması gerektiğini belirterek "Birkaç dilim ekmek, pekmez tahin, zeytin, domates, yeşilbiber, salatalık, maydanoz veya meyve gibi dört besin grubunda yer alan yiyecekleri içermelidir. Hafızayı güçlendiren diğer bir mucizede elma kabuğudur. Elma kabuğunun içinde bulunan antioksidantlar Alzheimer ve hafıza kayıplarına karşı koruyucu bir kalkandır. Her gün bir adet mutlaka elma tüketilmelidir. Sınava hazırlanacak öğrenci arkadaşlarımız için taze sıkılmış elma-havuç suyu ile beraber 1 haşlanmış yumurta ve 2-3 adet cevizi kahvaltılarında olmazsa olmazı olsun" şeklinde konuştu.

Şekerli besinler gevşemeye yol açıyor!

Halk arasında şeker ve şekerli besinlerin dikkati ve algılamayı artırdığına yönelik yanlış inanışların bulunduğuna dikkat çekenÖzden Örkcü, "Oysa karbonhidrat yönünden zengin bu besinler, tersine gevşemeye neden olur. Sınav öncesi ve sırasında bunlar yerine, kuru üzüm, erik, incir ya da A ve C vitaminlerinin zengin olduğu taze meyve ve sebze gibi besinler tercih edilmeli. Havuç beyin metabolizmasını canlandırarak, hatırlama yeteneğini arttırıyor. Havuç içerisinde beynimizin metabolizmasını canlandıran enzimlere sahip olduğu için beyin metabolizmasını canlandırarak hatırlama yeteneğini aktif hale getiriyor, ezber yapmak isteyen ya da kolay kolay çalıştıklarını unutmamaları için havucu biraz zeytin yağı ilave ederek tüketmelerini tavsiye ederim. Ayrıca ananas, zencefil, kimyon, avokado ve baharatlar öğrenme konusunda çok etkilidir. Zencefil ve kimyonun diğer bir özelliği de beynin yeni fikirler üretmesini sağlar." dedi.

Yağlı ve tuzlu gıdalar susatır

Sınav esnasında susamaya neden olacak yağlı ve tuzlu besinlerden kaçınılması gerektiğini de belirten Özden Örkcü, tavsiyelerini şöyle tamamladı:

"Sınavda su tüketiminin yanı sıra, taze sıkılmış meyve suyunun hem sıvı ihtiyacını karşılayacağı, hem de konsantrasyonu artıracağı unutulmamalıdır. Kafein içeren içecekler adrenalinin serbest kalmasına böylece stres düzeyinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle günlük tüketimin en fazla 2 fincan kahve/çay ile sınırlandırılması önem arz eder. Bunun dışında aşırı çay ve kahve tüketmek diüretik etkisinden dolayı sınav sırasında tuvalet ihtiyacınızı arttırabilir. Sınava girerken yanınızda su bulundurun. Heyecandan ağzınız zaman zaman kuruyabilir. Bu nedenle bir pet şişe suyu yanına almanız iyi olacaktır."

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sınav öncesinde beslenme neden önemli? - Son Dakika


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