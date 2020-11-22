Sınav öncesinde korna gürültüsü tepki çekti - Son Dakika

Sınav öncesinde korna gürültüsü tepki çekti

Tır kornalı modifiyeli araç çevredekileri rahatsız etti

ESKİŞEHİR - KPSS sınavının başlamasına dakikalar kala Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi önündeki trafik sırasında tır kornası takılmış modifiyeli bir aracın sebep olduğu gürültü, çevredekilerin tepkisini çekti.

KPSS sınavı sebebiyle yoğun bir sabahın yaşandığı Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde oluşan trafiğe dayanamayan 35 UN 150 plakalı modifiyeli aracın kornasıyla çıkardığı şiddetli ses, sınava girebilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin tepkisini çekti.

Taksi şoförü kargaşa oluşturdu

Fen Edebiyat Fakültesi önünde meydana gelen olay sırasında trafikteki sıkışıklığa tahammül edemeyen bir başka sürücü de, kalabalıktan kurtulmak için ters şeride girdi. Kaosa sebebiyet veren taksi şoförü, güvenlik görevlilerince uyarıldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.