Sınav öncesinde sağlık çalışanı ile veli arasında korona tartışması - Son Dakika

Sınav öncesinde sağlık çalışanı ile veli arasında korona tartışması

Sınav öncesinde sağlık çalışanı ile veli arasında korona tartışması Covid 19 virüsü taşıyan öğrenciyi sınava getiren ambulanstaki sağlık görevlileri bir velinin tepkisini gördü Ambulanstaki sağlık görevlisinin sorduğu zor soruya hiç bir veli cevap veremedi Gaziantep'te çocuğunu sınava getiren...

Sınav öncesinde sağlık çalışanı ile veli arasında korona tartışması

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Covid 19 virüsü taşıyan öğrenciyi sınava getiren ambulanstaki sağlık görevlileri bir velinin tepkisini gördü

Ambulanstaki sağlık görevlisinin sorduğu zor soruya hiç bir veli cevap veremedi

GAZİANTEP - Gaziantep'te çocuğunu sınava getiren bir veli, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastası öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınavına getirilmesine tepki gösterdi. Veli ile tartışan sağlık görevlisinin sorduğu zor soruya kimse cevap veremedi.

Türkiye genelinde olduğu gaziantep'te te YKS sınavına girecek öğrenciler velileri ile birlikte erken saatlerinde sınav salonunun bulunduğu okulun önüne geldi. Sınav için ambulansla okula getirilen bir covid 19'lu öğrenci ise okul önünde bekleyen bir velinin tepkisine neden oldu. Kendi çocuklarının da korona virüs bulaştırma riski taşıdığını savunan veli ile ambulanstaki sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.

Kendisinin de anne olduğunu belirten sağlık görevlisi, bu öğrencinin salonda tek başına sınava gireceğini söyledi. Hemşirenin bu hararetli anlarda sorduğu soruya ise kimse cevap veremedi.Ambulansla öğrencinin gelmesinin doğru olmadığını söyleyen veliye sağlık görevlisi ise, "Ben de anneyim. Senin de çocuğun var. Bu çocuk senin çocuğun olsaydı ne yapardın" sorusunu sorunu sordu.

Bu soru üzerine veli başını eğerki ambulans okulun bahçesine giderken öğrenci ise salona geçti.

Koronavirüs, Gaziantep, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sınav öncesinde sağlık çalışanı ile veli arasında korona tartışması - Son Dakika

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