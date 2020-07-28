Sınav puanı yerine yeteneğe burs verildi; 6 yılda 3 bin 579 öğrenci yararlandı - Son Dakika

Sınav puanı yerine yeteneğe burs verildi; 6 yılda 3 bin 579 öğrenci yararlandı

Bahçeşehir Üniversitesi, sınav puanı yerine yeteneklerin burslandırıldığı ve 6 yılda 3 bin 579 öğrencinin faydalandığı ApplyBAU sistemine, üçüncü dönem başvuruların başladığını duyurdu.

Sınav puanı yerine yeteneğe burs verildi; 6 yılda 3 bin 579 öğrenci yararlandı, System.String[]
Bahçeşehir Üniversitesi, sınav puanı yerine yeteneklerin burslandırıldığı ve 6 yılda 3 bin 579 öğrencinin faydalandığı ApplyBAU sistemine, üçüncü dönem başvuruların başladığını duyurdu. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde çalışan ApplyBAU öğrencileri, deneyimlerini aday öğrenciler için paylaştı.

Yeni dünya düzeni, eğitim sistemlerini de dönüştürmeye devam ediyor. Müfredat odaklı olmak yerine öğrencinin girişimlerini, hayallerini ödüllendirmeyi amaç edindiğini belirten Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ApplyBAU burslandırma sisteminin, sektöre 7 yıldır başarılı öğrenciler kazandırdığına dikkat çekildi.

ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARINI KABUL ETMEYE BAŞLADI

Bahçeşehir Üniversitesi, ApplyBAU hakkında şu bilgileri verdi;

"Öğrencinin yeteneğiyle, projesiyle ve etkinlik göstereceği alana sunabileceği katkılarıyla değerlendirildiği ve Türkiye'de ilk kez sınav sonuçlarına bakılmaksızın belirli oranlarda bursların verildiği ApplyBAU başvuru kabul sistemi, bu yılda üniversite adayı öğrencilerin başvurularını kabul etmeye başladı. Burslandırma; Hukuk, Sağlık, Mühendislik, İletişim, Eğitim Bilimleri, İktisat, Mimarlık gibi fakültelerin yanı sıra Gastronomi, Pilotaj, Yapay Zeka ve Konservatuvar gibi bölümleri kapsıyor. Öğrencinin sınava tabi tutulmadığı, tamamen yetenek odaklı geliştirilen sistemle burs alan öğrenci, mezun oluncaya kadar geliştireceği proje ya da girişimleri kolaylıkla desteklenebileceği alanlar bulabiliyor."

"STAJ İMKANLARI İLE KENDİMİ GELİŞTİRME FIRSATI BULDUM"

Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan ve bir otomotiv şirketinde çalışan Alpcan Cebeci, "ApplyBAU'nun yetkinliklere, sosyal beceriler ve ilgi alanlarına önem vermesi, üniversite hayatım boyunca bu alanları keşfetmek ve üzerine gitmek konusunda beni motive etti. Böylece hem kişisel farkındalığımı arttırdım hem de üniversite yıllarımda sosyal sorumluluk projeleri ve staj imkanları ile bu özellikle geliştirme fırsatı buldum. Özellikle okulumun değişim programlarından yararlanmış olmak benim için çok güzel bir deneyim olmasının yanı sıra, dünya görüşümün, kariyer planlamalarımın şekillendirilmesinde çok önemli bir rol oynadı. Endüstri Mühendisliği bölümü için yararlandığım ApplyBAU programı ile üniversitemden mezun olduğumda akademik, kurumsal aynı zamanda girişimci bakış açılarıyla üniversite sonrası ne yapmak istediğime çok sağlıklı karar verebildim. Otomotiv şirketinde 2017 yılında uzun dönem üretim stajyeri olarak katıldım. 2018 yılından itibaren Otobüs Controlling departmanında Finansal Analist olarak çalışmaktayım. Ürünlerin maliyet ve karlılık analizlerinin yapılması, transfer fiyatlarının belirlenmesi, forecast ve planlama süreçleri temel sorumluluklarım arasında yer alıyor" dedi.

"APPLY BAU HAYALLERİME KAVUŞTURDU"

Bir şirkette Marka Müdür yardımcılığı yapan ve İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Nil Sözen, ApplyBAU başvuru sürecini şöyle anlattı; "Gelecek hakkında en belirsiz hissettiğim, seçim yapmakta en çok zorlandığım dönemde, Tercih Günleri'nde ApplyBAU ile tanıştım. Normalde istediğim bölümle ilgili böyle bir şansın karşıma çıkması beni oldukça heyecanlandırmıştı. ApplyBAU'nun bana en büyük katkısı, hayalimdeki bölüme, beni hayallerimle kavuşturması oldu. İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Gelecek hakkında hayallerimi anlatarak başvurduğum sistemde, ileride nasıl biri olmayı hedeflediğimi, iş dünyasında gelmek istediğim noktaları, kendimle ilgili akademik, sosyal, kültürel alanlar ile birlikte anlatarak başvuru yapmıştım. İyi ki de başvurmuşum"

APPLY BAU HAKKINDA

Bahçeşehir Üniversitesi başvuruların tercih döneminin son 2 gününe kadar devam edeceğini belirterek şu bilgileri paylaştı: "ApplyBAU'ya başvuru yapacak öğrencilerin üniversite sınavına giren öğrenciler olması gerekirken, öğrencinin ise burs aldığı aldığı bölümün ücretli kontejyanına yerleşmesiyle bursu geçerli olmaya başlıyor. Sistemde 81 ilden gelen başvurular değerlendiriliyor ve burslandırma yapılıyor. Başvuru için öğrencinin, https://applybau.com/ adresine girerek, kendisinden istenilen bilgileri doldurması yeterli olmaktadır. Apply BAU bursundan eğitimleri süresince kesintiye uğramadan kullanma fırsatı sunan sisteme başvurular, tercih döneminin son 2 gününe kadar devam edecek."


- İstanbul
Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 10:28

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sınav puanı yerine yeteneğe burs verildi; 6 yılda 3 bin 579 öğrenci yararlandı - Son Dakika
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