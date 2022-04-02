Sınav sonrası davulculara görev kartları dağıtıldı - Son Dakika
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Sınav sonrası davulculara görev kartları dağıtıldı

02.04.2022 00:50

Sınav sonrası davulculara görev kartları dağıtıldı Karabük Belediyesi korona virüs nedeniyle 2 yıldır uygulanmayan Ramazan davulcularını belirledi.

Sınav sonrası davulculara görev kartları dağıtıldı

KARABÜK - Karabük Belediyesi korona virüs nedeniyle 2 yıldır uygulanmayan Ramazan davulcularını belirledi.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sahurda görev almak için müracaat eden 75 davulcudan 55 davulcuya sınav yapıp yaka kartlarını dağıtarak, il sınırları içerisinde bulunan mahallelerde Ramazan ayında sahurda çalışacak davulcuların çalışma şartları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı. Yaka kartı bulunmayan davulculara hiçbir şekilde inanılmamasını ve para verilmemesi uyarısında bulunulurken, vatandaşların böyle bir durum karşısında Zabıta Müdürlüğü'ne 24 saat hizmet veren Alo Zabıta 153 ve 444 21 78 nolu iletişim merkezine telefonla ihbarda bulunabileceği aktarıldı.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse davulcuları sınava tabi tutarak davul çaldırdıktan sonra Ramazan ayında uymaları gereken konularda bilgilendirerek, belgeleri takdim etti.

Köse, " Dünyada ve ülkemizde yaşanan kovid-19 hastalığı sebebiyle son 2 yıldır ramazan ayında gerekli kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasaklarından dolayı izin vermiyorduk. Hastalıkla ilgili mücadelede belli bir yol alınarak, vaka sayıları düşerek normalleşme sürecine girildiğinden bu yıldan itibaren ramazan ayındaki davul sürecini de başlattık. 2 yıldır mahallelerde davul çalınmadığın bazı kuralları hatırlatmak gerekir. Mahallelerdeki bütün ara sokak ve ara caddelerde davullar gece 02.00 ile 03.00 arasında çalınacak. Erken yada geç olmayacak. Kimse erken gelip davulunu çalıp gitmeyecek. Sivil ve zabıta ekiplerimiz ramazan ayı boyunca denetleme yapacak. Vatandaşlardan da gelecek şikayetler incelenerek, herkesin sicili tutulacak ve uygunsuz olanlar bir daha davul çalamayacak. Davul çalan arkadaşlarımız Ramazan ayının maneviyatına uygun mani ve şarkılar söyleyecek. Kimlik kartları davul çalındığında ve vatandaşların sizlere yapacağı yardımlarda mutlaka ibraz edilecek" diye uyardı.

Yapılan uygulamalı sınav sonrası talimatnameyi imzalayan davulculara belediye tarafından hazırlanan görev kartları dağıtıldı.

Sınav sonrası davulculara görev kartları dağıtıldı
Sınav sonrası davulculara görev kartları dağıtıldı
Sınav sonrası davulculara görev kartları dağıtıldı

YORUMLAR
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Karabük Belediyesi, Ramazan, Karabük, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sınav sonrası davulculara görev kartları dağıtıldı - Son Dakika


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