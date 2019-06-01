Son Dakika Haberleri: Sınav sonrası kitapçıklar yerlerde
Son Dakika Güncel Haber

Sınav sonrası kitapçıklar yerlerde

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde LGS'ye giren öğrenciler ve velileri sınavdan bir saat sonra kitapçıklarını almaya okula gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Sınav sonrası kitapçıklar yerlerde, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde LGS'ye giren öğrenciler ve velileri sınavdan bir saat sonra kitapçıklarını almaya okula gittiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Sınav kitapçıklarını kapı önünde gören öğrenci ve velileri bu durumdan şikayetçi oldu.

Manavgat'ta sınav sonrası kitapçıkları almak için okullara gelen öğrenci ve velileri okulun kapalı kapısının önüne gelişi güzel bırakılmış kitapçıklarla karşılaştı. Görevliler kapıları kilitleyip kitapçıkları kapının önüne bırakıp giderken, veliler ve öğrenciler kendi kitapçıklarını bulabilmek için kitapçıkları altüst etti. Çocuklarının sınav kitapçığını arayan veliler, görevlilerin sorumsuzluğuna anlam veremediklerini söyledi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:25 Kaynak: İHA
LGS, Antalya, Manavgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demre'de Akdeniz foku görüntülendi 2 yıl önce boşandığı eşinin yüzüne kezzap attı! LGS'ye giderken kaza geçirdiler: Otomobil ortadan ikiye bölündü Kan donduran ayrıntılar! Cesedi çırılçıplak bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 20:50:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınav sonrası kitapçıklar yerlerde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]