Sınav sonucu kötü gelen öğrenci 2'nci kattaki sınıfından aşağı atladı - Son Dakika
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Sınav sonucu kötü gelen öğrenci 2'nci kattaki sınıfından aşağı atladı

09.01.2023 16:51

Sınav sonucu kötü gelen öğrenci 2'nci kattaki sınıfından aşağı atladıELAZIĞ Elazığ'da 7'nci sınıf öğrencisi, hocasının açıkladığı sınav notunu düşük bulunca okulun 2'nci katından kendisini boşluğa bıraktı.

Sınav sonucu kötü gelen öğrenci 2'nci kattaki sınıfından aşağı atladı

ELAZIĞ Elazığ'da 7'nci sınıf öğrencisi, hocasının açıkladığı sınav notunu düşük bulunca okulun 2'nci katından kendisini boşluğa bıraktı. Olayda öğrenci ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okulda meydana geldi. İddiaya göre, 7'nci sınıf öğrencisi M.Ö., sınıfta hocasının sınav notlarını açıklamasının ardından notunu kötü bulup kendisini 2'nci kattan boşluğa bıraktı. M.Ö. ağır yaralanırken, öğrenciye ilk müdahaleyi okul yöneticileri yaptı. Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin durumunun ağır olduğunu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Elazığ, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sınav sonucu kötü gelen öğrenci 2'nci kattaki sınıfından aşağı atladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sınav sonucu kötü gelen öğrenci 2'nci kattaki sınıfından aşağı atladı - Son Dakika
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