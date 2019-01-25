Son Dakika Haberleri: Sınav Sorularını Çalan Fetö Mensupları Hakkında Gözaltı Kararı

Sınav Sorularını Çalan Fetö Mensupları Hakkında Gözaltı Kararı

3 saat önce

2009 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı ve Polis Koleji sınavında FETÖ üyelerinin sınav sorularını örgüt üyelerine vermesi ile ilgili soruşturmalar kapsamında 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

2009 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı ve Polis Koleji sınavında FETÖ üyelerinin sınav sorularını örgüt üyelerine vermesi ile ilgili soruşturmalar kapsamında 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETO üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 20 şahıs hakkında Ankara dahil 11 ilde gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 50 zanlı hakkında Ankara dahil 21 ilde gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:11 Kaynak: İHA

Polis, Ankara, Güncel
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