Son Dakika Haberleri: Sınav sorularını kur'an-ı kerim'e el bastırarak vermişler
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Sınav sorularını kur'an-ı kerim'e el bastırarak vermişler

8 dakika önce

DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, 2011 yılında komiserliğe yükselme sınavında soruları örgüt üyelerine dağıttığı belirlenen 5 kişiden 4'ü yakalandı.

Sınav sorularını kur'an-ı kerim'e el bastırarak vermişler, System.String[]

DÜZCE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, 2011 yılında komiserliğe yükselme sınavında soruları örgüt üyelerine dağıttığı belirlenen 5 kişiden 4'ü yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, ifadelerinde sınav sorularını örgüt üyelerine Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp yemin ettirerek verdiklerini söyledi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2011 yılında polislikten komiserliğe yükselme sınavındaki soruların bazı örgüt üyelerine usulsüz dağıtıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Düzce merkezli İzmir, Trabzon ve Sakarya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheliden 4'ü yakalanıp gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest kalırken, 3 kişi ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Şüpheliler mahkemedeki ifadelerinde suçlamaları kabul edip, soruları örgüt evlerinde Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp yemin ettirdikten sonra sınava girecek olan üyelere dağıttıklarını söyledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:49 Kaynak: DHA
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