Sınav Sorularını Temin Eden 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı
1 saat önce
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı soru ve cevaplarını örgüt üyelerine verdikleri belirlenen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı soru ve cevaplarını örgüt üyelerine verdikleri belirlenen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. KOM Daire Başkanlığı
koordinesinde 2010 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında yazılı sınav soru ve cevapları FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına sınavdan önce temin edilip örgüt mensuplarına dağıtılması ve sınavda kopya çekilmesi iddialarına yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonla H.K., Y.Ö., B.G., K.Ö. ve F.A. isimli şahsılar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şahıslardan H.K. ve Y.Ö. dün çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmıştı. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden F.A. ve K.Ö. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.G. ise tutuklandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:06 Kaynak: İHA
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