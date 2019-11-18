Son Dakika Haberleri: Sınav stresini karaokeyle atıyorlar
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Sınav stresini karaokeyle atıyorlar

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan üniversite adayları önce derse giriyor ardından karaoke yapıyorlar.

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Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan üniversite adayları önce derse giriyor ardından karaoke yapıyorlar. Gençler, ders arasında yaptıkları karaokeyle hem sınav streslerini atıyor hem moral depoluyor.


2020 YKS'ye Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezinde açılan kurslarda hazırlanan öğrencilerin çalışması özverili bir şekilde devam ediyor. Bağcılar Belediyesi, milyonlarca öğrenciler arasından sıyrılarak hayallerine kavuşmak isteyen üniversite adaylarının motivasyonunu artırmak için bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda ilk olarak bina içinde bulunan konferans salonu karaoke odasına dönüştürüldü. Üniversite sınavına hazırlanan gençler, ders arasındaki boş zamanlarında odayı dolduruyorlar. Öğrencilerden biri mikrofonu eline alıp şarkıları seslendirirken arkadaşları da ona eşlik ediyor. Öğrenciler duygusal türkülerle yorgunluklarını atarken eğlenceli şarkılarla da keyifli dakikalar geçirdi.


"Gençlerimizin başarı oranını yükselteceğine inanıyorum"


Eylül ayında başlayan karaoke uygulaması, yoğun ilgi görüyor. Eğitmenler, kursiyerlerin kısa süreli de olsa karaoke yapıp dans ederek sınav heyecanlarını yendiklerini ve motive olduklarını belirtti. Öğrencilerin morallerinin iyi olmasının başarılarına olumlu yansıdığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Karaoke uygulamamız, eğitimde dışsal motivasyon araçlarından biri. Uygulamamız sayesinde gençlerimizin başarı oranını yükselteceğine inanıyorum. Sınava girecek yavrularımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:48 Kaynak: İHA
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