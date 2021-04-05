Sınav stresini ve kaygıyı yenmek elinizde - Son Dakika

Sınav stresini ve kaygıyı yenmek elinizde

05.04.2021 11:36
Sınav stresini ve kaygıyı yenmek elinizde, System.String[]

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na (YKS) 3 ay kalmışken aday öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde yaşadığı gerilim, yorgunluk, bıkkınlık ve kaygılara bir de pandemi sürecinin getirdiği yüklerin eklendiğin söyleyen Uzman Psikolog Gözde Akkaya, "Bu dönemde gerek hastalık ve bulaş korkusu,...

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na (YKS) 3 ay kalmışken aday öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde yaşadığı gerilim, yorgunluk, bıkkınlık ve kaygılara bir de pandemi sürecinin getirdiği yüklerin eklendiğin söyleyen Uzman Psikolog Gözde Akkaya, "Bu dönemde gerek hastalık ve bulaş korkusu, gerek kısıtlamalarla eve hapsolma; bunun sonucunda ise yalnızlaşma, hem arkadaşlarınızdan uzak kalma hem de eğlenip rahatlayabileceğiniz keyifli etkinliklerden mahrum kalma hali, hissettiğiniz kaygıları daha da artırmış olabilir" dedi.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Uzman Psikolog Gözde Akkaya, "Bazen, böyle zorlayıcı olaylar karşısında bazılarımız kendimizi mutsuz ve umudunu yitirmiş hissedebiliriz, özgüvenimiz azalabilir. Bu gibi duyguları hissetmek insan olmanın doğal bir parçasıdır ve normaldir. Önemli olan, kendi düşünce ve duygularımızın farkında olmak ve onları nasıl kontrol edebileceğimizi öğrenmektir; bu sayede stres ve kaygının bizi alt etmesini engelleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

KENDİNİZE GERÇEKÇİ HEDEFLER KOYUN

Biraz stresli ve kaygılı olmanın adayları başarıya götüreceğini Uzman Psikolog Gözde Akkaya, "Her şeyde olduğu gibi, kaygıda da doz önemlidir, normalin üzerinde kaygı bizi ketler, dikkatimizi odaklayamaz, düşünemez hale gelebiliriz, uyku düzenimiz bozulabilir, kendimizi aşırı gergin, huzursuz hissedebiliriz. İnsanlara karşı tahammülümüz azalabilir. Stresi kontrol etmenin ve başarılı olmanın en önemli yollarından biri, kendimize gerçekçi, ulaşılabilir hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşmak için net bir yol haritası oluşturmaktır. Örneğin; 'Denemelerde aldığım puana ve öğretmenlerimin fikrine göre bu sene İktisat Fakültesine girebilirim, ancak Tıp Fakültesi için 1 yıl daha hazırlanmalıyım' gibi. Günlük, haftalık ve aylık hedefleri önceden belirlemek, size kendi ilerlemenizi görme imkanı sağlar. Kontrolün kendi elinizde olduğunu hissettiğinizde ise kaygınız azalır" ifadelerini kullandı.

KAYGIYA KARŞI BU EGZERSİZLERİ DENEYİN

Ders çalışmak yerine sürekli uyumak, dizi izlemek, oyun oynamak gibi etkinliklerle ders çalışmaktan kaçabilir ya da bir diğerinin ne zaman ders çalışmaya başlasa mide-baş ağrıları, bulantı, halsizlik gibi bedensel yakınmaları ortaya çıkabileceğini söyleyen Akkaya, "Bir kağıt alın, 3 sütuna ayırın. Bir hafta boyunca sınavla ilgili aklınıza olumsuz bir düşünce geldiğinde bunu ilk sütuna yazın. Bu düşünce size nasıl hissettiriyor? Hemen yanına, ikinci sütuna hissettiğiniz duyguyu yazın. Peki böyle hissettiğinizde ne yapıyorsunuz? Üçüncü sütuna ne yaptığınızı yazın. Kendinizi bir hafta takip edin, böylece olumsuz davranışlarınızın kaynağını fark edebilirsiniz. Bir başka egzersiz düşünelim. Defterinizin boş bir sayfasını açın ve sayfanın bir yanına, kişiliğinizin güçlü yanlarını, beğendiğiniz özelliklerinizi, başarılarınızı, yeteneklerinizi yazın. Sayfanın diğer yanına ise kendinizde beğenmediğiniz, eksik bulduğunuz, değiştirmek istediğiniz özelliklerinizi yazın. Başarılı olmanızı sağlayacak, sınavı kazanmanıza yardımcı olacak yanlarınız nelerdir ve sizi aşağı çeken özellikleriniz nelerdir? Bunun üstüne düşünün" Son egzersizde ise kaygımız çok arttığında kendimize yardım edebileceğimiz bir teknik öğrenelim. Bir koltukta sırtınız dik, ayaklarınız yere basarak, rahat biçimde oturun. Gözlerinizi kapatın. Kendinizi bir ormanda, bir deniz kıyısında, huzurlu, sakin bir yerde hayal edin. Bu güzel yerin tadını çıkarın, manzarayı izleyin, sesleri dinleyin, kokuları içinize çekin. Tüm duyularınız çalışsın. Çevrenizdeki tüm detaylara dikkatinizi iyice verin. Hayalinizdeki mekanda uzanın, bütün kaslarınızı serbest bırakın, başınızı, boynunuzu, gövdenizi, bacaklarınızı, ayaklarınızı tamamen gevşeyin. Derin bir soluk alın, tutun ve yavaşça bırakın. Bunu bir süre daha tekrarlayın, bedenizi hissedin. Rahatlamış hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz. Bunu ilk denemede yapamazsanız, denemeye devam edin, özellikle gençler canlandırma yapmakta çok yeteneklidir. Bu tür canlandırmalar, bedeninizin ve zihninizin yavaşlamasına ve sakinleşmenize yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

BESLENME VE UYKUYA DİKKAT

Sınava hazırlık sürecinde beden ve zihnin sağlıklı ve dinç olabilmesi için yeterli ve dengeli beslenmenin ve uyku düzenine dikkat çeken Akkaya, "Özellikle gece uykusu öğrendiğimiz bilgilerin pekiştirilmesi ve duygularımızın düzenlenmesi için çok önemlidir. Aynı zamanda, fiziksel olarak aktif olmak da stresi azaltır ve olumlu duyguları güçlendirir, bu nedenle her gün açık havada, eğer mümkünse yeşil alanlarda yarım saat yürüyüş yapmak faydalı olacaktır. Çay, kahve, kola gibi kafeinli içecekleri fazla tüketmek, bizi daha gergin ve sinirli hissettirir, bu nedenle bunların tüketimi azaltılmalıdır. Kendinizi eve kapatmayın, izole etmeyin, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle yüz yüze veya bu mümkün olmuyorsa görüntülü online şekilde görüşün, sohbet edin. Müzik dinleyin, komedi filmleri izleyin, dua edin. Sizi rahatlatan, gevşeten, neşeli hissettiren etkinlikler her ne ise mutlaka bunlara zaman ayırın. Son olarak, unutmayın ki önünüzde kocaman bir hayat var, bu hayatta pek çok sınavla karşılaşacaksınız, kimi zaman başarılı kimi zaman ise başarısız olacaksınız ancak hayat hep devam edecek ve her yeni gün karşınıza sizin bile tahmin edemeyeceğiniz fırsatlar çıkaracak" diye konuştu.


Sınav stresini ve kaygıyı yenmek elinizde

Öğretim Görevlisi, Çocuk Gelişimi, Ayvansaray, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sınav stresini ve kaygıyı yenmek elinizde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu kişi, genç avukatı 300 bin TL dolandırdı Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları tamamlandı, kısa sürede başlayacak ve kararlılıkla bitireceğiz Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un proje çalışmaları tamamlandı, kısa sürede başlayacak ve kararlılıkla bitireceğiz Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi "Kulüpler neden batıyor?" sorusunun adeta cevabı oldu! 8 dakikalık performans için 10 milyon ödendi Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir 1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor 1 gün evli kaldığı eşi tarafından dolandırılan adam yana yakıla hakkını arıyor
Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış         
12:51
Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor Fenerbahçe taraftarının kadroda görmek istemediği kiralık oyuncular geri dönüyor         
12:21
Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin         
12:05
Survivor yarışmacısı Yağlı Güreş Başpehlivanı İsmail Balaban'a çağrı: O yarışmadan çekilmelisin! Survivor yarışmacısı Yağlı Güreş Başpehlivanı İsmail Balaban'a çağrı: O yarışmadan çekilmelisin!         
11:53
Kredi çekecekler için emsal karar! Müşteriye zorla hayat sigortası yaptıran banka parayı iade edecek Kredi çekecekler için emsal karar! Müşteriye zorla hayat sigortası yaptıran banka parayı iade edecek         
11:19
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
10:42
Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak         
10:35
Google, özel logo ile Sadri Alışık'ın doğum gününü kutladı Google, özel logo ile Sadri Alışık'ın doğum gününü kutladı         
10:27
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Cam üzerine Şahmeran işleyen Mardinli sanatkarın ünü Avrupa'ya yayıldı Cam üzerine Şahmeran işleyen Mardinli sanatkarın ünü Avrupa'ya yayıldı         
09:58
Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez         
09:58
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş         
09:01
Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın         
08:08
Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu         
07:39
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 13:03:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınav stresini ve kaygıyı yenmek elinizde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei