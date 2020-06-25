Sınav yapılacak okulları belediye ekipleri dezenfekte ediyor - Son Dakika

Sınav yapılacak okulları belediye ekipleri dezenfekte ediyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, hafta sonu yapılacak üniversiteye geçiş sınavının (YKS) stresini yaşayan öğrenci ve ailelerini Korona Virüs'e karşı rahatlatacak çalışma başlattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi, hafta sonu yapılacak üniversiteye geçiş sınavının (YKS) stresini yaşayan öğrenci ve ailelerini Korona Virüs'e karşı rahatlatacak çalışma başlattı. Başkan Halil Posbıyık'ın talimatıyla 18 sınav merkezi titizlikle dezenfekte ediliyor.

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Veteriner İşleri Müdürlüğü Vektör Kontrol ve İlaçlama merkezinde görevli 2 ayrı ekip, binlerce öğrencinin üniversiteye geçiş sınavı olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Ereğli genelinde sınav olacakları 18 ayrı okulu dezenfekte ediyor. Sıralar, sınıflar, öğrencilerin ve görevlilerin bulunabileceği tüm alanlar Korona Virüs'e karşı dezenfekte ediliyor.


Posbıyık: "Tüm gençlerimize başarılar diliyorum"


Sınava giren tüm gençlere ve ailelerine başarı dileyen Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Öğrencilerimiz ve aileleri merak etmesinler. Korona Virüse karşı sınav yapılacak okulları titizlikle dezenfekte ediyoruz. İlçemizde YKS kapsamında Temel Yeterlilik Sınavı'na girecek 6 bin 82, Alan Yeterlilik Sınavı'na girecek 4 bin 513 ve Yabancı Dil Sınavı'na girecek olan 218 olmak üzere 10 bin 813 öğrencimize ve ailelerine başarılar diliyorum. Bu zorlu süreçten başarıyla çıkacaklarına yürekten inanıyorum. Devletin ilgili kurumlarıyla işbirliği içinde gerekli önlemler alındı. Dezenfekte çalışmamızın ardından ayrıca sınav günleri okul önlerinde ihtiyaç duyan öğrencilerimiz için maske, su ve dezenfektanı hazır bulunduracağız" dedi. - ZONGULDAK

Halil Posbıyık, Koronavirüs, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sınav yapılacak okulları belediye ekipleri dezenfekte ediyor - Son Dakika

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