Son Dakika Haberleri: Sınav yerini şaşıran öğrencinin imdadına polis yetişti
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Sınav yerini şaşıran öğrencinin imdadına polis yetişti

37 dakika önce

Siirt'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu için yanlış sınav yerine gelen öğrenciyi polis sınava gireceği okula yetiştirdi.

Sınav yerini şaşıran öğrencinin imdadına polis yetişti, System.String[]
Siirt'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu için yanlış sınav yerine gelen öğrenciyi polis sınava gireceği okula yetiştirdi.
Siirt'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu başladı.
Üniversite adayları aileleriyle sınav merkezlerine geldi. Öğrenciler sınavın yapıldığı merkezlerde üst aramalarının ardından sınav salonlarına alındı. Aileler ise bina çevrelerinde bekledi.
Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda da öğrenciler, sınav salonuna alındı.
Bu arada salona alınan adaylardan Mehmet Zakir Sevilgen, sınav yerinin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olmadığını fark etti.
Yanlış sınav yerine gelen Sevilgen'i görevli polis ekipleri polis aracıyla sınava gireceği Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna götürdü.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:08 Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Siirt, Polis, Güncel
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