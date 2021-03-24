Sınav yolsuzluğu soruşturmasında 12 şüpheli itirafçı oldu - Son Dakika

ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını sızdırdığı ve temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüpheliden 12'si itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin sınav yolsuzluklarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2012'de yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavında soruları daha önceden temin ettikleri tespit edilen 3'ü aktif görevde 37 şüpheli, geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesinde soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 12'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenildi. İtirafçı olan bu şüphelilerin benzer şekilde sınav sorularını alarak sınava giren, örgütle irtibatlı 234 kişiyi teşhis ettikleri belirtildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 12 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 25 şüpheli ise tutuklandı. Savcılığın, itirafçıların verdiği bilgiler ışığında soruşturmayı genişlettiği belirtildi.