Sınav Yolunda Can Verdi
1 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sınava giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Tarık Cengizman (18) Manyas'ta son yolculuğuna dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.
Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde sınava giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Tarık Cengizman (18) Manyas
'ta son yolculuğuna dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.
Bandırma- Bursa
karayolu üzerinde meydana gelen kazada Karacabey
Ulviye Matlı Fen Lisesi 12-B öğrencisi Tarık Cengizman, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarına giderken kendi kullandığı 10 AJY 95 plakalı aracın refüje çarpması sonucunda meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kaza esnasında araç bulunan ağabeyinin eşi Meltem Cengizhan araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden Cengizman'ın cenazesi bugün öğle vakti Salur Merkez
Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Salur Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Müdürü Murat Deniz
, öğretmenler ve öğrenci arkadaşları katıldı. Defin sonrası arkadaşlarının kabrine gelen arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, dua okuyup kabri başına karanfil bıraktılar.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:26 Kaynak: İHA
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