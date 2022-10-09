Sınava 1 dakika geç kalan aday dakikalarca dil döktü - Son Dakika
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Sınava 1 dakika geç kalan aday dakikalarca dil döktü

09.10.2022 11:08

- Sınava 1 dakika geç kalan aday dakikalarca dil döktü KPSS sınavına geç kalan aday sınava alınmayınca evine geri döndü Şanlıurfa'da KPSS Ön Lisans sınavına 1 dakika geç kalan aday içeri alınmadı.

- Sınava 1 dakika geç kalan aday dakikalarca dil döktü

KPSS sınavına geç kalan aday sınava alınmayınca evine geri döndü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da KPSS Ön Lisans sınavına 1 dakika geç kalan aday içeri alınmadı. Kapıda dakikalarca görevlilere dil döken aday çaresiz bir şekilde evine geri döndü.

KPSS Ön Lisans oturumu bugün yapılıyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda salonlara "Saat 10.00'dan sonra adaylar içeri alınmayacak" uyarısına rağmen her yıl olduğu gibi bu yıl da geç kalanlar oldu. Sınava gireceği binaya 1 dakika geç kalan Bahri Aslan, görevliler tarafından içeri alınmadı. Kapıda dakikalarca direnen Aslan, polisin uyarısı sonrası okuldan çıkarak evine döndü.

Sadece 1 dakika geç kaldığı için içeri alınmadığını belirten Aslan, "1 dakika geçiyor ya bir dakika, onun için beni içeri almadılar. 09.59'da dış kapıdan girdim, iç kapıda 1 dakika geç kaldın dediler" diyerek duruma tepki gösterdi.

Sorular Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden oluşacak. 130 dakika sürecek sınav saat 12.25'te sona erecek.

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Saat, KPSS, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sınava 1 dakika geç kalan aday dakikalarca dil döktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sınava 1 dakika geç kalan aday dakikalarca dil döktü - Son Dakika
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