Sınava alınmayan öğrenci annesiyle şansını tekrar denedi - Son Dakika
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Sınava alınmayan öğrenci annesiyle şansını tekrar denedi

18.06.2022 15:05

Sınava alınmayan öğrenci annesiyle şansını tekrar denedi Van'da sınava yetişemeyen genç kız gözyaşı döktü Van'da YKS maratonu başladı Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yaklaşık 4 dakika geç kaldığı için alınmayan öğrenci, ikinci kez şansını annesiyle denese de sınava alınmadı.

Sınava alınmayan öğrenci annesiyle şansını tekrar denedi

Van'da sınava yetişemeyen genç kız gözyaşı döktü

Van'da YKS maratonu başladı

VAN - Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yaklaşık 4 dakika geç kaldığı için alınmayan öğrenci, ikinci kez şansını annesiyle denese de sınava alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından tüm Türkiye'de düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 adayla rekor başvurunun yapıldığı YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı. Adaylar, Van'ın Edremit ilçesinde sınava gireceği okula sabah erkenden gelmeye başladı. Öğrenciler sınava görevlilerin çağrısıyla içeri alınmaya başladı.

Sınava alınmayınca ikinci kez şansını denedi

Sınava son dakika yetişenler içeri alınırken, annesiyle gelen ve yaklaşık 4 dakika geç kalan genç kadın öğrenci ise içeri alınmadı. İçeri alınmadığı için gözyaşı döken öğrenci, bu kez şansını annesiyle birlikte denedi. Ancak annenin ısrarı da işe yaramayınca veli ve öğrencisi okuldan uzaklaştı. Sınava geç kalan başka bir öğrenci ise sağlık çalışanı olduğunu ve bu yüzden sınava geç kaldığını ifade etti.

Öte yandan sınava giren genç adaylar, bu yıl geçtiğimiz yıla oranla daha iyi çalıştıklarını ve bu sınavdan bir başarı beklediklerini kaydetti.

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Kaynak: İHA

Van, Güncel, Son Dakika

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