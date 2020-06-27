Sınava beş saniye kala yetişti - Son Dakika

BALIKESİR - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde de ilk kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı Koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yapıldı.

-Olayı izleyen diğer veliler içeri girmesine çok sevinirken karşıdan alkışladılar

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