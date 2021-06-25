Sınava bir gün kala adayların rehberlik görüşmeleri devam ediyor - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 2.6 milyon kişinin gireceği sınav öncesi üniversitelerin düzenlediği rehberlik görüşmeleri ise son ana kadar devam ediyor. Çevrimiçi gerçekleştirilen görüşmelerde sınav sistemi, tercih süreci ve üniversitelerin imkanları gibi birçok konuya rehberlik ve tanıtım uzmanları, adayların sorularına cevap veriyor.

Kaygı ve motivasyon, sınav sistemi, meslek seçimi gibi birçok konuda bilgi almak isteyen adaylar, İstanbul Gelişim Üniversitesi "Rehberlik Uzmanları" ile bir araya geldi. Burslar, Erasmus programı, akreditasyon, üniversite yerleşkeleri, kontenjanlar, taban puanlar ve üniversitelerin imkanlarıyla ilgili bilgi almak isteyen adayların ise "Eğitim Danışmanları ve Tanıtım Uzmanları" ile yaptığı çevrimiçi görüşmeler ise sınav sonrası da devam edecek.

SOSYAL MEDYADAN DA BİR ARAYA GELECEKLER

Üniversiteden yapılan açıklamada, düzenlenen çevrimiçi görüşmelerin sosyal medya hesapları üzerinden de devam edeceği bildirildi. Sosyal medya hesapları üzerinden, üniversitenin bölümleri ve programları ile ilgili alanında uzman akademisyenlerin aday öğrencilerle bir araya geleceği ifade edildi.

Rehberlik Uzmanları, Eğitim Danışmanları ve Tanıtım Uzmanları ile çevrimiçi görüşmeler düzenlemek isteyenler ilgili detaylar üniversitenin web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.