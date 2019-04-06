Son Dakika Haberleri: Sınava Cebinde Mermilerle Giden Kişi Gözaltına Alındı

Sınava Cebinde Mermilerle Giden Kişi Gözaltına Alındı

50 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde sınava cebinde mermilerle giden kişi, gözaltına alındı.

Sınava Cebinde Mermilerle Giden Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde sınava cebinde mermilerle giden kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, açık öğretim sınavına girmek amacıyla Bafra İmam Hatip Ortaokulu'na giden Y.K'nin (22) üzeri, binaya girerken polis tarafından arandı.

Cebinde 3 mermi bulunan Y.K. gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Y.K, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:32 Kaynak: AA

Samsun, Bafra, Güncel
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